Ο Πιτίνο βλέπει ήττα του Ουίλιαμσον στον τελικό του NCAA! (pic)

Το Duke διαθέτει τρεις μελλοντικούς ΝΒΑers που μπορούν να είναι στο top-5: τον φοβερό και τρομερό Ζάιον Γουίλιαμσον, τον ακόμα καλύτερο σε ό,τι αφορά τα περίφημα fundamentals , Αρ Τζέι Μπάρετ και τον Κεμ Ρέντις. Κι αυτό βγάζοντας από την εξίσωση τον Τρε Τζόουνς και τον Μάρκουις Μπόλντεν, οι οποίοι σίγουρα θα παίξουν στο ΝΒΑ.

Παρ' όλα αυτά, ο Ρικ Πιτίνο βλέπει ήττα του Duke από το Virginia στον τελικό του Final 4!

«Η στιγμή που όλοι περιμένατε! Οι τελικές επιλογές μου είναι: Duke, Virginia, Michigan και Kentucky. Έπειτα βλέπω το Virginia να κερδίζει το Duke στον τελικό».

Alright Pitweetos, the moment you’ve all been waiting for. My final four picks are: @DukeMBB @UVAMensHoops @umichbball and @KentuckyMBB. And then I have UVA beating Duke in the final game.

— Rick Pitino (@RealPitino) 20 Μαρτίου 2019