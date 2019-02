Μαχέρσαλα Άλι: Κάποτε στα παρκέ, τώρα με δύο Όσκαρ! (vids)

Οι σινεφίλ θα γνωρίζουν ήδη το όνομά του, αφού έχει πρωταγωνιστήσει σε 19 ταινίες, μεταξύ αυτών και οι «The Curius Case of Benjamin Button», «Hunger Games: Mockingjay 1 & 2», «Hidden Figures», «Alita: Battle Angel», «Moonlight» και «Green Book».

Μάλιστα, έγινε ο πρώτος Μουσουλμάνος ηθοποιός που κερδίζει Όσκαρ (Β' Ανδρικού Ρόλου για το «Moonlight» το 2017), ενώ φέτος κράτησε ξανά το χρυσό αγαλματίδιο στην ίδια κατηγορία για το «Green Book».

Με αφορμή τη νέα του διάκριση, το NCAA θυμήθηκε την εποχή που ήταν μπασκετμπολίστας, κάτι που πιθανώς δεν ήξερε πολύς κόσμος.

Στα νιάτα του, λοιπόν, ο Μαχέρσαλα Άλι φόρεσε την φανέλα του Saint Mairy's Hoops για μια τετραετία κι έπαιξε σε 97 ματς, έχοντας κατά μέσο όρο 3.6 πόντους, με 34.7% στο σουτ!

Before Mahershala Ali was an Academy Award-winning actor, he was known as Hershal Gilmore, a 6-foot-4 guard for @saintmaryshoops. #Oscars2019 pic.twitter.com/InwGLWHG8h

— NCAA (@NCAA) 24 Φεβρουαρίου 2019