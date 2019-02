Όταν ο Μπόμπι Νάιτ εκτόξευσε την καρέκλα μέσα στο γήπεδο! (vid)

Ως προπονητής ο Μπόμπι Νάιτ ήταν από αυτούς που θεμελίωσαν τις βοήθειες από την αδύνατη πλευρά, ενώ οι προπονήσεις του που διαρκούσαν 2.5 ώρες χωρίς διακοπή ήταν πάντα σκληρές και επίπονες.

Στην καριέρα του τα είχε κάνει όλα: Χτύπησε αστυνομικό, πήγε να στραγγαλίσει έναν παίκτη, αλλά από την άλλη δεν απασχόλησε ποτέ το NCAA για παραβάσεις, είχε χαρίσει τον μισθό του λέγοντας ότι δεν τον αξίζει, ενώ οι παίκτες του πάντα αποφοιτούσαν με υψηλούς βαθμούς.

Στις 23/2/1985 πρωταγωνίστησε σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό, εκτοξεύοντας μια καρέκλα μέσα στο παρκέ αφού προηγουμένως δέχτηκε τεχνική ποινή.

On This Date: 34 years ago today, Bobby Knight took his anger out on a chair pic.twitter.com/LqknVUWT2W

— ESPN (@espn) 23 Φεβρουαρίου 2019