Η φρενίτιδα που υπάρχει με τον Ζάιον Ουίλιαμσον στις ΗΠΑ έχει τοποθετήσει την τιμή του φθηνότερου εισιτηρίου για το Duke-North Carolina σε εξωπραγματικά επίπεδα που θυμίζουν Superbowl.

Αυτή η εξέλιξη δείχνει να έχει... τρελάνει και τον Λου Ουίλιαμς, ο οποίος εξέφρασε την απορία του μέσω twitter.

Δείτε την ανάρτηση του παίκτη των Κλίπερς.

How is this possible? @NCAA https://t.co/8TB2WzFGGi

— Lou Williams (@TeamLou23) 20 Φεβρουαρίου 2019