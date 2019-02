To φθηνότερο εισιτήριο στο Duke-North Carolina... θυμίζει Superbowl! (pic)

Φοβερά πράγματα στο ΝCAA.

Απόψε (04:00) έχουμε το μεγάλο ντέρμπι του κολεγιακού πρωταθλήματος ανάμεσα σε Duke και North Carolina και εντύπωση προκαλεί η τιμτή των εισιτηρίων.

Το φθηνότερο εισιτήριο έχει 2.500 δολάρια, μια τιμή πολύ κοντά στο φθηνότερο του Superbowl (2.674 δολάρια).

Φαίνεται πως τα... όργια που κάνει ο Ζάιον Ουίλιαμσον σε συνδυασμό με το rivalry που υπάρχει ανάμεσα στα δύο πανεπιστήμια έχουν εκτοξεύσει τις τιμές.

The cheapest available ticket for Duke vs North Carolina on Wednesday is $2,500!

That’s in the same range as the cheapest Super Bowl ticket ($2,674).

THE ZION EFFECT! pic.twitter.com/8FwxcSl3Pp

— Basketball Forever (@Bballforeverfb) 20 Φεβρουαρίου 2019