Αυτό το παιδί είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι θα μας απασχολήσει στο μέλλον και αυτό είναι γεγονός. Φωτογραφία από το παιχνίδι του Ντιουκ με το Λούισβιλ, δείχνει τον νεαρό να πιέζει την μπάλα μπάσκετ με τα ακροδάχτυλα του και να την πιέζει προς τα μέσα...

Απίστευτο!

Zion Williamson might be able to pop a basketball

Let's find out @ZionW32 pic.twitter.com/ZZz4m9GGz4

— Def Pen Sports (@DefPenSports) 13 Φεβρουαρίου 2019