Φοβερό φινάλε στο ημίχρονο του ματς του NCAA μεταξύ Duke και Syracuse.

O Xιουζ του Syracuse σηκώθηκε από το... σπίτι του και το «μπουμπούνισε»!

Εκπληκτική τριποντάρα για το 48-49. Απολαύστε την. Σπάνια βλέπουμε τέτοια καλάθια

Syracuse should keep running this offense pic.twitter.com/LqwpcQvSe4

— Fundamentally Sound (@FundamentallySD) 15 Ιανουαρίου 2019