Παίκτης του NCAA έφτασε στο... Θεό, για να σταματήσει αντίπαλό του! (vids)

Δεν ξέρουμε αν είναι η τάπα της χρονιάς, σίγουρα όμως αξίζουν πολλά μπράβο στον παίκτη!

Ο Μπράντον Κλαρκ έβαλε ένα τρομερό «στοπ» στον Ίβενς Πονς, αφού σηκώθηκε πολύ ψηλά, για να τον σταματήσει.

Ο παίκτης του Γκονζάγκα δεν τρέλανε μόνο τους θεατές, αλλά και τους σπίκερ του ματς.

Κι αν δεν διακρίνεται καλά τι έκανε με την πρώτη ματιά, δείτε όλες τις λήψεις.

Yea..thats gonna be a BIG NO from Brandon Clarke! pic.twitter.com/PS2tPk6q84

— Basketball Society (@BBallSociety_) 9 Δεκεμβρίου 2018