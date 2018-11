Νίκησε τη λευχαιμία, πάτησε παρκέ και αποθεώθηκε! (vid)

Ο 21χρονος γκαρντ είδε την ζωή να περνάει από μπροστά του, αλλά χάρη στην άμεση διάγνωση και τη θέληση να νικήσει, κατάφερε να νικήσει τη λευχαιμία και να ξαναπαίξει μπάσκετ!

Στην πρεμιέρα του NCAA και πιο συγκεκριμένα στο εντός έδρας παιχνίδι του Texas με το Eastern Illinois (71-59) ο Τζόουνς γνώρισε την απόλυτη αποθέωση, με τους φίλους των Longhorns να του χαρίζουν ένα μοναδικό standing ovation!

Ο ίδιος βρέθηκε στο παρκέ 9 λεπτά και σε αυτό το διάστημα είχε 1 πόντο με 0/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Όμως, ποιος... ασχολείται με τα στατιστικά;

This is incredible.

After being diagnosed with leukemia in January, Andrew Jones made his return to the court for Texas on Tuesday. He played 9 minutes in the Longhorns' win. pic.twitter.com/RlrkZkU21f

— ESPN (@espn) 7 Νοεμβρίου 2018