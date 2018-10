Ο πρωτοετής του Ντιουκ έχει κάνει ήδη γνωστό το όνομά του αφού υπήρξε ένας από τους πιο εντυπωσιακούς παίκτες στα Λύκεια των ΗΠΑ.

Ο Ζάιον Ουίλιαμσον διαθέτει εκπληκτικές αλτικές ικανότητες τις οποίες έδειξε και στην προθέρμανση της ομάδας του.

Το αξιοπερίεργο δεν είναι μόνο πόσο ψηλά πηδάει, αλλά το γεγονός ότι κουβαλάει 130 κιλά στο σώμα του.

Oh my goodness, Zion (via @lawdavis13) pic.twitter.com/KqWdHZp9h0

— SLAM (@SLAMonline) 20 Οκτωβρίου 2018