Ο Άντριου Τζόουνς «χτύπησε» το καμπανάκι της ζωής: Νίκησε τη λευχαιμία! (vid)

Πέρασαν οκτώ μήνες από τότε που ο σταρ των Texas Longhorns διεγνώσθη με λευχαιμία.

Οκτώ μήνες με χημειοθεραπείες, που ήταν «τρελοί και αγχωτικοί», όπως αναφέρει, για εκείνον και την οικογένειά του, αλλά βγήκε νικητής στον σημαντικότερο αγώνα της ζωής του.

Οκτώ μήνες με την πορτοκαλί μπάλα πάντα για συντροφιά, να του συμπαραστέκεται στα δύσκολα.

Ο Άντριου Τζόουνς χαμογελά ξανά και χτύπησε συμβολικά το καμπανάκι στο κέντρο «MD Anderson» του Χιούστον, όπου και νοσηλευόταν, σηματοδωτόντας έτσι τη νέα αρχή που τον περιμένει.

Ο 21χρονος γκαρντ θα επιστρέψει και πάλι στο κολέγιό του, θα αγωνιστεί στο NCAA και θα προσπαθήσει να βρεθεί στο ΝΒΑ.

«Αρχίζω να συνηθίζω στο ότι επέζησα από τον καρκίνο. Αν μπορώ να σας εμπνεύσω απλά για να σηκώνεστε το πρωί και να προσπαθείτε να κάνετε τη ζωή σας καλύτερη, τότε έχω κάνει την δουλειά μου, νιώθω καλά. Αντιμετώπισα τον θάνατο δύο φορές και είμαι εδώ με την ευλογία του Θεού», υποστήριξε χαρακτηριστικά.

Ο Τζόουνς ήταν στο πικ της καριέρας του, όταν ο καρκίνος τού «χτύπησε» την πόρτα, και προοριζόταν για τον α' γύρο του φετινού draft. Πλέον, έχει όλο τον χρόνο δικό του για να αποδείξει πως μπορεί να κατακτήσει τον κόσμο!

The last 8 months have been crazy and stressful for me and my family but with the grace of god we can see a better day. I’ll like to say th thanks to all the fans and supports #hookem #aj1Boom pic.twitter.com/r6gsu9uy3k

— Andrew Jones (@DrewdotCash) 24 Αυγούστου 2018