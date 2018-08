Δικαίωμα στον... ατζέντη για τους παίκτες του NCAA!

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που θα τεθούν σε ισχύ από τη σεζόν 2018-19, οι παίκτες που διέκοψαν πρόωρα την παρουσία τους στο κολέγιο ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία του Draft, πλέον θα έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν σε αυτό εφόσον δεν γίνουν πικ από κάποια ομάδα του ΝΒΑ.

Επίσης οι κορυφαίοι παίκτες των high scools και τα top prospects των κολεγίων θα μπορούν να εκπροσωπούνται από ατζέντη!

Συγκεκριμένα, οι νεαροί αθλητές του NCAA θα έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν εκπρόσωπο έπειτα από οποιαδήποτε σεζόν, ζητώντας τη σχετική έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του ΝΒΑ, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί.

NCAA basketball says it will now allow "elite" high school and college prospects to be represented by an agent. NCAA will also permit players to return to school if unselected in NBA draft.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 8 Αυγούστου 2018