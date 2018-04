Σήκωσε την κούπα στο NCAA το Villanova! (pics & vids)

Toν 2ο τίτλο μέσα σε 3 χρόνια στο NCAA και τον τρίτο της ιστορίας του κατέκτησε το Villanova μπροστά σε περισσότερους από 60.000 θεατές.

Oι Wildcats θριάμβευσαν στον τελικό κόντρα στο Michigan με 79-62 και κατέκτησαν την κούπα, κάτι που είχαν κάνει και το 2016 κόντρα στο North Carolina.

Το Villanova προηγήθηκε με 37-28 στο ημίχρονο, ενώ στα πρώτα λεπτά του δεύτερου 20λεπτου ανέβασε την απόδοση του και κλείδωσε το ματς, καταφέρνοντας να κάνει ρεκόρ εύστοχων τριπόντων με 26 σε Final 4 του ΝCAA.

Για τους νικητές ο φοβερός ΝτιΒιτσέντζο έκανε... παπάδες με 31 πόντους (ρεκόρ για παίκτη που δεν ξεκίνησε βασικός σε τελικό) και 5/7 τρίποντα και ανακηρύχθηκε MVP του ματς. Επιπλέον έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των τελικών μετά τον Γκλεν Ράις με 30+ πόντους και 5+ τρίποντα.

Καλό ματς έκανε και ο Μπρίτζες με 19. Για τους ηττημένους ο Βάγκνερ μέτρησε 16 πόντους και ο Αμντούρ-Ρακμάν σημείωσε 23.

Ήταν το φαβορί πριν την έναρξη του τελικού του Villanova και δικαίωσε τον συγκεκριμένο τίτλο.

Τα 20λεπτα: 28-37, 62-79