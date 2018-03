Έγραψε ιστορία ο Σιζέφσκι στη March Madness (pic)

Έιναι ένας εκ των κορυφαίων προπονητών του NCAA, κάτι που αποδεικνύεται και από τα στατιστικά του.

Ο Μάικ Σιζέφσκι οδήγησε το Duke στην Elite 8 της March Madness μετά τη νίκη επί του Syracuse και έγραψε ιστορία.

Ο πρώην προπονητής της Team USA κατάφερε να εξασφαλίσει την 15η συμμετοχή του στην Elite 8 ως προπονητής και βρίσκεται στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας μαζί με τον Ντιν Σμιθ.

Mike Krzyzewski with his 15th Elite 8 appearance of his career. It ties Dean Smith for the most all-time. pic.twitter.com/p0k0AefBfS

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 24 Μαρτίου 2018