Έφτασε τις 1.099 νίκες κι έγραψε ιστορία ο Σιζέφσκι! (pic & vid)

Οι Blue Devils προκρίθηκαν στο Sweet 16 για τρίτη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια επικρατώντας των Rams στο παιχνίδι που ο θρυλικός κόουτς Μάικ Σιζέφσκι έφτασε τις 1.099 νίκες στην καριέρα του κι έγινε ο πολυνίκης προπονητής στην Division I του NCAA! O Coach K ξεπέρασε την Πατ Σάμιτ η οποία «έσβησε» στα 64 της, παίζοντας κόντρα στον πιο δύσκολο της αντίπαλο για τέσσερα χρόνια, το Αλτσάχαϊμερ ωστόσο πρόλαβε να κερδίσει τον τίτλο της «κορυφαίας προπονήτριας» στον κόσμο.

No. 2 Duke advances to the Sweet 16 as Coach K now has the most Division I basketball wins (1,099) in history pic.twitter.com/a7QwIMg7Rr

— Bleacher Report (@BleacherReport) 17 Μαρτίου 2018