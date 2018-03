Τα έβαλε με τον Τραμπ πάλι ο ΛαΒάρ Μπολ (pics)

Τον προηγούμενο Νοέμβριο, ο γιος του ΛαΒάρ Μπολ, ΛιΆντζελο, είχε μπλεξίματα με το νόμο στην Κίνα - όπου είχε βρεθεί για αγώνες με το UCLA - καθώς κατηγορήθηκε για κλοπή μαζί με δύο συμπαίκτες του.

Παρόλα αυτά, μετά από λίγες ημέρες, επέστρεψαν στις ΗΠΑ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει πως βοήθησε και κανείς δεν του είπε «ευχαριστώ» και τον ΛαΒάρ να ισχυρίζεται το αντίθετο.

Νέο δημοσίευμα ήρθε τώρα στο «φως» και υποστηρίζει πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν βοήθησε καθόλου στην όλη υπόθεση, σύμφωνα με τα λεγόμενα ανθρώπου της ομάδας.

«Η κατάσταση είχε λυθεί ήδη, όταν ακούσαμε για ανάμειξη του Τραμπ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αναμείχθηκε, αλλά οι παίκτες είχαν ήδη τα διαβατήρια στα χέρια τους και είχαν κλείσει θέση για επιστροφή στις ΗΠΑ», ανέφερε το άρθρο, και ήταν να μην το δει ο πατέρας της γνωστής οικογενείας, ο οποίος το πόσταρε στο twitter κι έγραψε «Να σε ευχαριστήσω ξανά γιατί Τραμπ;».

Thank you for what again @realDonaldTrump ? #knowyourfacts #stayinyolane pic.twitter.com/em082MaSBo

— Lavar Ball (@Lavarbigballer) 3 Μαρτίου 2018