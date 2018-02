Τίμησε αδικοχαμένο παίκτη και δεν «έσπασε» το ρεκόρ του! (vid)

Συγκλονιστική κίνηση από τον Τζόρνταν Μποχάνον!

Ο γκαρντ του Αϊόβα βρέθηκε στην γραμμή των βολών, στον αγώνα με το Νορθγουέστερν, και, αν έβαζε και τις δύο, θα «έσπαγε» το ρεκόρ των 33 σερί εύστοχων βολών.

Δεν το έκανε, όμως, καθώς αστόχησε στην δεύτερη και είχε λόγο γι' αυτό.

Ο παλαιότερος παίτκης του Αϊόβα, Κρις Στριτ, έφτασε σε αυτό το κατόρθωμα τρεις ημέρες πριν σκοτωθεί σε τροχαίο δυστύχημα το 1993, όταν και έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε πάνω σε ένα εκχιονιστικό μηχάνημα.

Ο Μποχάνον δεν ήθελε να τον ξεπεράσει, και όπως φαίνεται και στο βίντεο, πριν αστοχήσει στην βολή, έδειξε στον ουρανό, συγκινώντας τους θεατές του αγώνα.

Lester Holt of NBC Nightly News on Jordan Bohannon's noble gesture of respect. pic.twitter.com/fElNYdmCjI

— Keith Murphy (@MurphyKeith) 27 Φεβρουαρίου 2018