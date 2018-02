Ο γιος του Σακίλ πήρε πίσω τη συμφωνία του με το Αριζόνα

Ο προπονητής των Arizona Wildcats Σον Μίλερ είχε τάξει 100.000 δολάρια στον ΝτιΆντρε Έιτον για να παίξει στην ομάδα, κάτι το οποίο απαγορεύεται από τους κανονισμούς.

Πλέον το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο βρίσκεται υπό την επιτήρηση των Αρχών ενώ ο Σαρίφ Ο' Νηλ ανακοίνωσε πως δε θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στην ομάδα.

Ο γιος του Σακίλ Ο' Νηλ διανύει την τελευταία του σεζόν στο Γυμνάσιο και είχε αποδεχτεί την πρόταση του Πανεπιστημίου της Αριζόνα.

At this time I'm am opening up my recruitment due to the current events with the UofA Bball team.I would like to thank all the coaches for recruiting me. At the time my family and I think it's in my best interest to look at other options to assure my play in the NCAA next year.

