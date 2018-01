Εντυπωσιάζει ο γιος του Μανούτε Μπολ! (vid)

Ο γιος του Μανούτε Μπολ κλέβει τις εντυπώσεις!

Ο 18χρονος σέντερ άφησε το λύκειο «Mater Dei» και πήγε στο «Frindlay Prep» πρόσφατα και άφησε άφωνο τον κόσμο με τις πρώτες του εμφανίσεις!

Ο Μπολ Μπολ βοήθησε την ομάδα του να νικήσει κόντρα στο «Shadow Mountain» (83-74) πετυχαίνοντας 15 πόντους. Βέβαια, δεν είχε την ίδια τύχη ενάντια στο «Monteverde Academy», καθώς ηττήθηκε (69-67). Ολοκλήρωσε το ματς, όμως, με 19 πόντους.

Ο νεαρός έχει ύψος 2.21 μέτρα και θεωρείται παίκτης που έχει πολλές προοπτικές για ΝΒΑ.

Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπά του

Bol Bol was unstoppable last weekend in Florida! @bolmanutebol pic.twitter.com/1ze02gQ2dh

— SLAM HS Hoops (@SLAMonline_HS) January 30, 2018