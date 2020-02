Ο Ντέντμον στην Ατλάντα, Τζαμπάρι Πάρκερ και Λεν στο Σακραμέντο (pic)

Συγκεκριμένα οι Ατλάντα Χοκς και οι Σακραμέντο Κινγκς προχώρησαν σε μια δική τους ανταλλαγή, με την οποία ο Ντεγουέιν Ντέντμον θα συνεχίσει την καριέρα του στους Χοκς, ενώ οι Τζαμπάρι Πάρκερ και Άλεξ Λεν θα κάνουν το αντίστροφο δρομολόγιο και θα μετακομίσουν στην Καλιφόρνια.

Επίσης οι Κινγκς θα δώσουν στους Χοκς και draft picks από τον δεύτερο γύρο του 2020 και του 2021.

Sacrameto is trading Dewayne Dedmon to Atlanta for Jabari Parker and Alex Len, sources tell @ZachLowe_NBA and me. Atlanta also gets two second round picks.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020