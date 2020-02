Τζαζ-Νάγκετς: Η φοβερή εμφάνιση του Γιόκιτς (vid & pic)

Μια από τις καλύτερες εμφανίσεις του με τη φανέλα των Νάγκετς έκανε κόντρα στους Νάγκετς ο Νίκολα Γιόκιτς. Ο Joker είχε απέναντι στους Μορμόνους στα 40 λεπτά που έπαιξε, 30 πόντους, κατέβασε 21 ριμπάουντ, έδωσε 10 ασίστ κάνοντας το triple double, ενώ είχε και 2 κλεψίματα. Όσον αφορά τα στατιστικά του, είχε 14/22 δίποντα, 0/2 τρίποντα και 2/4 βολές.

The Joker becomes the 9th player in NBA history to post a 30-20-10 game

He finished with 30 PTS, 21 REB, 10 AST against the Jazz. pic.twitter.com/rCW2rv8hdP

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 6, 2020