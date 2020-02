Στους Χιτ με 30 εκατομμύρια για 2 χρόνια ο Ιγκουοντάλα (pic)

Περιμένοντας να δούμε τι θα γίνει με τον Ντανίλο Γκαλινάρι, η απόκτηση του Αντρέ Ιγκουοντάλα από από τους Χιτ είναι γεγονός. Όπως αναφέρει ο Άντριαν Βονιαρόφσκι, οι Χιτ συμφώνησαν με τους Γκρίζλις και ο έμπειρος φόργουορντ θα πάρει από την ομάδα του Μαϊάμι 30.000.000 δολάρια για τα επόμενα δύο χρόνια.

Όσον περνάνε οι ώρες θα μαθαίνουμε και το τι θα πάρουν οι Γκρίζλις, με τον πρώτο παίκτη που θα είναι κάτοικος Μέμφις να είναι ο Τζάστις Ουίνσλοου. Ο 23χρονος φόργουορντ των Χιτ έχει φέτος 11.3 πόντους, 6.6 ριμπάουντ και 4 ασίστ μέσο όρο.

Memphis has agreed to a deal to send Andre Iguodala to Miami, league source tells ESPN. Iguodala agreed to trade and has agreed to a two-year, $30M extension with Miami.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020