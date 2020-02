Νετς-Ουόριορς: Ο Ράσελ έβαζε βολή κατά της ομάδας τους και οι φίλοι των Νετς των αποθέωναν (vid)

Η αλήθεια είναι πως πέρσι ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες των Νετς. Σήμερα ο Ο Ντ'Άντζελο Ράσελ επέστρεψε στο Μπρούκλιν ως παίκτης των Ουόριορς και ο κόσμος της πρώην ομάδας του δεν τον ξέχασε. Εκτός από το αρχικό χειροκρότημα φώναξαν ρυθμικά το όνομά του ακόμα και την στιγμή που ο αριστερόχειρας γκαρντ ευστοχούσε σε βολή εναντίον της πρώην ομάδας του.

Nets fans started a "Thank you, D-Lo" chant at Barclays while he was shooting free-throws

(via @APOOCH)pic.twitter.com/sMYx4b7abq

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 6, 2020