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Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

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Το δραματικό ματς στο Τορόντο και η νίκη των Κλίπερς απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ ήταν τα δύο ματς που ξεχώρισαν περισσότερο από τις αναμετρήσεις που διεξήχθησαν τα ξημερώματα στο ΝΒΑ.

Τα αποτελέσματα:

Πίστονς - Σανς 116-108 
Ράπτορς - Πέισερς 119-118
Σέλτικς - Μάτζικ 116-100
Νετς - Ουόριορς 129-88
Θάντερ - Καβαλίερς 109-103
Τίμπεργουλβς - Χοκς 120-127
Μάβερικς - Γκρίζλις 107-121
Τζαζ - Νάγκετς 95-98
Κλίπερς - Χιτ 128-111

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