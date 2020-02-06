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Το ΝΒΑ live στο gazzetta.gr

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Με εννέα ματς συνεχίζεται απόψε το ΝΒΑ και το ενδιαφέρον να στρέφεται περισσότερο στα ματς Κλίπερς-Χιτ και Ράπτορς-Πέισερς. 

Το αποψινό πρόγραμμα:

02:00 Πίστονς - Σανς
02:30 Ράπτορς - Πέισερς
02:30 Σέλτικς - Μάτζικ
02:30 Νετς - Ουόριορς
03:00 Θάντερ - Καβαλίερς
03:00 Τίμπεργουλβς - Χοκς
03:30 Μάβερικς - Γκρίζλις
04:00 Τζαζ - Νάγκετς
05:00 Κλίπερς - Χιτ

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