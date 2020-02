Αντετοκούνμπο: Κερδίζει σερί το βραβείο του παίκτη του μήνα από τον περασμένο Φεβρουάριο! (pic)

Αδιανόητα αυτά που κάνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο ΝΒΑ και οι διακρίσεις δεν σταματούν για εκείνον. Χθες ανακοινώθηκε ότι είναι και πάλι ο παίκτης του μήνα στην Ανατολή για τον Ιανουάριο και θέλει ακόμα έναν μήνα για να κλείσει έναν ολόκληρο χρόνο που μονοπωλεί αυτή την διάκριση.

Τελευταίος που είχε πάρει αυτό τον τίτλο ήταν ο Τζοέλ Εμπίντ, που το έκανε τον Ιανουάριο του 2019 και από τότε ο Έλληνας σταρ «τρέχει» ένα μοναδικό σερί, που κανείς δεν ξέρει που θα σταματήσει. Από τον την έναρξη του 2019, μέχρι και τον Ιανουάριο του 2020 ο Αντετοκούνμπο έχει κάνει το 7/8 με τους μήνες και κυριαρχεί απόλυτα, χωρίς να έχει αντίπαλο στην Περιφέρεια.

Μέσα σε αυτόν τον χρόνο ο «Greek Freak» πήγε την ομάδα του στους Τελικούς, βγήκε MVP και επέστρεψε πιο δυνατός από ποτέ την φετινή σεζόν για να ηγηθεί των «Ελαφιών», που έχουν μέχρι τώρα το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ αυτή την στιγμή.

Το που θα καταλήξει το... τρένο του Μιλγουόκι παραμένει ακόμα άγνωστο.

The last time Giannis was not named East Player of the Month?

January 2019. pic.twitter.com/wqu089lVm6

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 4, 2020