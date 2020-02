Αντετοκούνμπο για Κόνατον: «Κάνε τα καρφώματα, μην είσαι σαν και εμένα» (vids)

Ο Πατ Κόνατον θα πάρει μέρος στον διαγωνισμό καρφωμάτων και οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Γιάννη, που έχει εμπειρία από τον διαγωνισμό, να δώσει συμβουλή στον συμπαίκτη του.

Επειδή η εμπειρία του Αντετοκούνμπο δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή, ο Γιάννης είπε μόνο ένα πράγμα στον συμπαίκτη του. Να κάνει το κάρφωμα.

«Στο τέλος της ημέρας πρέπει να κάνει το κάρφωμα. Μην είσαι σαν και εμένα».

"At the end of the day you've got to make your dunks. Don't be like me." @Giannis_An34's advice to @pconnaughton on the dunk contest: pic.twitter.com/gmI6faBJ5q

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 5, 2020