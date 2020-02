Ο Ρίβερς «κλέβει» το triple double από τον Χάρντεν και το μετανιώνει πικρά! (vid)

Απίστευτο περιστατικό στο παιχνίδι των Ρόκετς με τους Χόρνετς με τον Όστιν να καταφέρνει να γίνει πρωταγωνιστής. Στο τέλος του αγώνα ο Όστιν πήρε το ριμπάουντ μπροστά από τον Χάρντεν και αμέσως κατάλαβε ότι έχει κάνει λάθος, αφού κοιτώντας τον πίνακα είδε ότι πήρε το ριμπάουντ, που θα έκανε triple double ο ηγέτης του Χιούστον.

Οι αντιδράσεις του μετά μιλάνε ξεκάθαρα για την γκρίνια που θα άκουγε:

Austin Rivers stole the rebound that would have earned James Harden a triple-double pic.twitter.com/sQdHCd4HZ7

— ESPN (@espn) February 5, 2020