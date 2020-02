Μπορεί να μπήκε πολύ αργά στο πρωτάθλημα λόγω του τραυματισμού του, ωστόσο ο Ζάιον Ουίλιαμσον έχει αρχίσει και φορτσάρει προκειμένου να καλύψει το χαμένο έδαφος. Ο πάουερ φόργουορντ των Πέλικανς έδειξε και κόντρα στους Μπακς πως αν βρεθεί στην κατάλληλη θέση όχι απλά δεν θα κοπεί, αλλά θα καρφώσει και την μπάλα στο καλάθι.

Zion goes up and slams it down! pic.twitter.com/KHylzCTQTk

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) February 5, 2020