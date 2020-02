Λοβ: «Περιμένω να τελειώσω τη χρονιά στο Κλίβελαντ» (pic)

Το ενδεχόμενο αποχώρησης του Κέβιν Λοβ από το Κλίβελαντ με ανταλλαγή παραμένει στο προσκήνιο ως τις 6 Φεβρουαρίου, όταν ολοκληρώνεται η σχετική διορία.

«Ο Τρίσταν Τόμπσον δεν έπαιξε στο τελευταίο ματς, δεν ξέρω τι θα συμβεί με την περίπτωση του. Περιμένω να τελειώσω τη χρονιά στο Κλίβελαντ και θα συνεχίζω να παίζω το ίδιο σκληρά» ανέφερε χαρακτηριστικά.

#Cavs Kevin Love thinks he will be in Cleveland beyond the trade deadline and never thought about last night possibly being his final home game. Plus, why Cavs stance on him has been consistent https://t.co/vVPoMyJPtf

— Chris Fedor (@ChrisFedor) February 4, 2020