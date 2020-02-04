Γιανγκ: Το έσταξε από το logo! (vid)

Εντυπωσιακός Γιανγκ κόντρα στους Σέλτικς.
Ο ηγέτης των Χοκς το έσταξε από το logo σε μια εντυπωσιακή εκτέλεση.
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Oh we shootin' from the logo already??? pic.twitter.com/azYUlR7jQ9
— Atlanta Hawks (@ATLHawks) February 4, 2020
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ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ -
Ο Γιανγκ εκτέλεσε για τρεις από το logo κόντρα στους Σέλτικς.
Εντυπωσιακός Γιανγκ κόντρα στους Σέλτικς.
Ο ηγέτης των Χοκς το έσταξε από το logo σε μια εντυπωσιακή εκτέλεση.
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— Atlanta Hawks (@ATLHawks) February 4, 2020