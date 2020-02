Όσο πλησιάζουμε στην trade deadline τόσο εντείνονται οι προσπάθειες των ομάδων για ενίσχυση.

Σύμφωνα με το ringer, Νικς και Χόρνετς έχουν ξεκινήσει τις επαφές για την ανταλλαγή του Τζούλιους Ραντλ.

Φέτος ο παικτης μετρά 18.9 πόντους και 9.5 ριμπάουντ.

The Knicks and Hornets have had trade talks involving Julius Randle, per league sources.

