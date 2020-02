ΛαΒίν: «Όχι» στον διαγωνισμό καρφωμάτων, «ναι» στον διαγωνισμό τριπόντων (pic)

Δεν θα απολαύσουμε τη ρεβάνς της μάχης του Άαρον Γκόρντον με τον Ζακ ΛαΒίν.

Ο ηγέτης των Μπουλς δεν θα συμμετέχει στον διαγωνισμό καρφωμάτων, αφού δεν βρίσκονται ανάμεσα στους παίκτες που λάβουν μέρος στην αναμέτρηση της Κυριακής (Team Giannis vs Team LeBron).

Πάντως θα βρεθεί στο All Star Game, αφού θα δοκιμάσει την τύχη του στον διαγωνισμό τριπόντων.

Zach LaVine will not compete in the 2020 NBA Dunk Contest because he was not an All-Star, but he WILL participate in the Three-Point contest.

LaVine hit 11 threes in a game earlier this year.

