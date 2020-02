Στο Σικάγο για τον διαγωνισμό τριπόντων θα βρεθεί ο Τζο Χάρις.

Ο παίκτης των Νετς θέλει να πάρει ακόμα μια νίκη και να κατακτήσει τον 2ο σερί τίτλο του.

Ο σουτέρ του Μπρούκλιν έκανε δεκτή την πρόσκληση και προετοιμάζεται να ξαναβρεθεί στην κορυφή.

Joe Harris will return to the 2020 NBA Three-Point Contest to defend his title.

