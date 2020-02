Ο Πατ Κόνατον στον διαγωνισμό καρφωμάτων του All-Star Game! (pic & vids)

Ο Πατ Κόνατον δήλωσε συμμετοχή στον Dunk Contest της λαμπερής διοργάνωσης του ΝΒΑ, που φέτος θα γίνει στο Σικάγο, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σαμς Σαράνια.

Ο 27χρονος γκαρντ/φόργουορντ των Μπακς, που δεν είχε διαστάσει να κάνει... πόστερ ακόμα και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε προπόνηση, θα παλέψει για την πρωτιά μαζί με τους Άαρον Γκόρντον, Ντουάιτ Χάουαρντ και Ντέρικ Τζόουνς Τζούνιορ.

