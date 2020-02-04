Ουίζαρντς - Ουόριορς 117-125: Ήταν... πολεμιστές κόντρα στον 43άρη Μπιλ! (vid)

Στο 12-39 πήγαν οι Ουόριορς που νίκησαν με 125-117 τους Ουίζαρντς.
Το Γκόλντεν Στέιτ είχε πρώτο σκόρερ τον Μπερκς με 30, 22 είχε ο Ρόμπινσον, ενώ 12 με 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ μέτρησε ο Γκριν.
Από την άλλη στους 43 σταμάτησε ο Μπιλ.
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 2vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 0vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 2vs
ΝAΠΟΛΙ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2vs
ΠΑΟΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 2vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΑΕΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΝΛΙ 0vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΤΕΝΑΜ 2vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3vs
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 0
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
LIVE
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 10vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 134vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 139
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 103vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 100vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 117vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 125
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 137vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 119vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 115vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 96vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 82
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -
ΛΑΜΙΑ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΑΝΔΟΡΑ -vs
JOVENTUT BADALONA -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
DARUSSAFAKA TEKFEN -
GAZIANTEP -vs
MORNAR BAR -
VEF RIGA -vs
NIZHNY NOVGOROD -
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ -vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -
NYMBURK -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
NEPTUNAS -vs
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
ZARAGOZA -
ΠΑΟΚ -vs
ΒΟΝΝΗ -
DIJON -vs
BESIKTAS -
OSC LILLE -vs
ΡΕΝ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
ΑΝΖΕ -
ΝΑΝΤ -vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -
ΓΡΑΝAΔΑ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΚAΡΝΤΙΦ -vs
ΡΕΝΤΙΝΓΚ -
ΝΤΕΡΜΠΙ -vs
ΝΟΡΘAΜΠΤΟΝ ΤAΟΥΝ -
ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ -vs
ΚΟΒΕΝΤΡΙ -
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ -
ΟΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ -vs
ΠΡΙΜΠΡΑΜ -
ΒΕΛΕΖ ΜΟΣΤAΡ -vs
ΣΑΧΤAΡ ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ -
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ -vs
ΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΟΝΕΤΣΚ -
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ -vs
ΟΡΙΤΖΕΝΤ -
ΜΛAΝΤΟΣΤ -vs
SV GUNTAMATIC RIED -
ROTOR VOLGOGRAD -vs
AKADEMIJA PANDEV -
ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ -vs
ΓΙΑΒΟΡ ΜΑΤΙΖ -
RABOTNICKI SKOPJE -vs
ΤΟΜ ΤΟΜΣΚ -
ΟΝΤΕΝΣΕ -vs
ΡAΝΤΝΙΚ ΣΟΥΡΝΤΟΥΛΙΤΣΑ -
ΣΤAΜΠΑΕΚ -vs
ΜΠAΝΙΚ ΟΣΤΡAΒΑ -
DESNA CHERNIHIV -vs
ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ -
MARIBOR -vs
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ -
ΡAΝΤΕΡΣ -vs
SHKENDIJA -
ΠΑΡΤΙΖAΝ -vs
ΡΟΣΤΟΦ -
KAPFENBERGER SV -vs
ΜΠΑΝΤ ΓΚΛΕΙΤΣΕΝΜΠΕΡΓΚ -
ΓΚAΛΓΟΥΕΙ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΣΕΝΤ ΠAΤΡΙΚΣ ΑΘΛΕΤΙΚ -
ΝΤΑΝΤAΛΚ -vs
ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤAΟΥΝ -
ORANGE COUNTY SC -vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ -
Oι Ουόριορς πέρασαν σαν σίφουνες από την Ουάσινγκτον αφού επικράτησαν με 125-117 των Ουίζαρντς.
Στο 12-39 πήγαν οι Ουόριορς που νίκησαν με 125-117 τους Ουίζαρντς.
Το Γκόλντεν Στέιτ είχε πρώτο σκόρερ τον Μπερκς με 30, 22 είχε ο Ρόμπινσον, ενώ 12 με 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ μέτρησε ο Γκριν.
Από την άλλη στους 43 σταμάτησε ο Μπιλ.