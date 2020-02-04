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Ουίζαρντς - Ουόριορς 117-125: Ήταν... πολεμιστές κόντρα στον 43άρη Μπιλ! (vid)

Ουίζαρντς - Ουόριορς 117-125: Ήταν... πολεμιστές κόντρα στον 43άρη Μπιλ! (vid)

Ουίζαρντς - Ουόριορς 117-125: Ήταν... πολεμιστές κόντρα στον 43άρη Μπιλ! (vid)
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Oι Ουόριορς πέρασαν σαν σίφουνες από την Ουάσινγκτον αφού επικράτησαν με 125-117 των Ουίζαρντς.  

Στο 12-39 πήγαν οι Ουόριορς που νίκησαν με 125-117 τους Ουίζαρντς.

Το Γκόλντεν Στέιτ είχε πρώτο σκόρερ τον Μπερκς με 30, 22 είχε ο Ρόμπινσον, ενώ 12 με 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ μέτρησε ο Γκριν.

Από την άλλη στους 43 σταμάτησε ο Μπιλ.

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