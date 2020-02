Αστειευόμενος Αντετοκούνμπο: «Έπρεπε να ειδοποιήσω τον Ντόντε για το triple double...» (vid)

Οι Μπακς έφτασαν σε ακόμα μια νίκη, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι και πάλι εντυπωσιακός με 30 πόντους, 19 ριμπάουντ και 9 ασίστ σε 31 λεπτά συμμετοχής. Μιλώντας μετά το τέλος του αγώνα, σχολίασε τι κάνουν διαφορετικά φέτος οι συμπαίκτες του, ενώ μίλησε και για την χαμένη φάση του Ντιβιτσέντζο, που του... στέρησε το triple double.

«Κατάλαβα τα νούμερα που είχα όταν έγινα αλλαγή στο τέλος, έπρεπε να παίξουν τα παιδιά στο τέλος. Αυτό που κάνουμε διαφορετικό φέτος είναι ότι δεν δίνουμε εύκολους πόντους στο τέλος κάθε περιόδου, τρίποντα. Φέτος είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και αυτό βοηθάει. Στο τέλος της ημέρας αν κερδίσεις τα δωδεκάλεπτα όλα ή 3 από τα 4 πιθανότατα θα κερδίσεις το παιχνίδι.

Δεν είμαι εγώ, είναι οι συμπαίκτες μου για τις ασίστ. Εγώ τους βρίσκω και εκείνοι πετυχαίνουν το καλάθι. Τρέχουν μαζί μου στον αιφνιδιασμό και κάνουν το παιχνίδι πιο εύκολο. Τους περνάω την μπάλα και κάνουν την δουλειά τους.

Δεν είπα στον Ντόντε για το triple double και γι' αυτό το έχασε. Προσπάθησα να παίξω το παιχνίδι και δεν νοιάζομαι γι αυτά. Την επόμενη φορά θα του το πω ότι με νοιάζει το triple double μου. Φυσικά κάνω πλάκα».

"It's not me it's my teammates, I just find the guys and they knock down the shots." pic.twitter.com/I6zXcwWuf4

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 2, 2020