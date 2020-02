Αντετοκούνμπο: Η Μαράια αποθέωσε Σακίρα και Λόπεζ και έδωσε... άδεια στον Γιάννη! (pic)

Το σόου στο ημίχρονο του SuperBowl των Σακίρα και Λόπεζ είναι το θέμα που έχει κλέψει την παράσταση σήμερα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θαύμασε τις δύο καλλιτέχνιδες και σχολίασε μέσω twitter ότι τον έβαλαν σε... μπελάδες. Κάπου εκεί όμως η Μαράια ξεκαθάρισε τα πράγματα, τόνισε ότι θαυμάζει τις δύο γυναίκες και έδωσε... άδεια στο αγόρι της και σύντομα πατέρα του παιδιού της.

«Δεν μπορώ να θυμώσω μπροστά σε τέτοιο ταλέντο και ομορφιά.Έχεις άδεια», σχολίασε η σύντροφος του Έλληνα σταρ, με ένα emoticon με φιλάκι να συνοδεύει το tweet της.

I cannot even be mad at that level of talent and beauty, you get a pass https://t.co/K99ANTe3bQ

— Mariah Danae (@mariahdanae15) February 3, 2020