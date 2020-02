O παρουσιαστής των Ράπτορς τρελάθηκε με time out, αφού ήθελε να δει SuperBowl! (vid)

Θεούλης ο παρουσιαστής των Ράπτορς που έχασε την υπομονή του με ένα time out που πήρε ο προπονητής των Μπουλς. Ο Μπόιλεν, με 1 λεπτό να μένει στο ρολόι και την διαφορά στους 25 πόντους, πήρε time out να μιλήσει στους παίκτες του και... έβγαλε από τα ρούχα του τον κόσμο.

Ο παρουσιαστής των Ράπτορς πρώτα σχολίασε ότι δεν καταλαβαίνει γιατί γίνεται αυτό και έπειτα άρχιζε να φωνάζει ότι ήθελε να δει το SuperBowl, όπως και ο κάθε Αμερικάνος.

Δείτε το αστείο περιστατικό:

Raptors announcer is fed up with Jim Boylen for calling a timeout with 1 minute left in a 25 point blowout

"It's Super Bowl Sunday, I want to get out of here!" - Jack Armstrong pic.twitter.com/cZn1in2PTP

— ClutchPoints NBA (@ClutchPointsNBA) February 2, 2020