Η θλίψη για τον χαμό του Κόμπι Μπράιαντ δεν «σβήνει» και στο Ντουμπάι τον τίμησαν με έναν εντυπωσιακό τρόπο. Στο υψηλότερο κτίριο του κόσμο μπήκε η φωτογραφία του, μαζί με την κόρη του και το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό.

Dubai displayed a tribute to Kobe and Gigi on the tallest building in the world pic.twitter.com/YSLNd3to8y

— SportsCenter (@SportsCenter) February 2, 2020