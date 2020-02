Αντετοκούνμπο: H Σακίρα με την Τζένιφερ Λόπεζ «έμπλεξαν» τον Γιάννη! (pic)

Το ημίχρονο του SuperBowl για ακόμα μια χρονιά ήταν εντυπωσιακότατo, με την Σακίρα και την Τζένιφερ Λόπεζ να δίνουν μια μοναδική παράσταση. Οι δύο εντυπωσιακές λατίνες έκαναν το σόου τους και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που παρακολουθούσε τον τελικό, μάλλον... έμπλεξε.

'Όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος ο σταρ του Μιλγουόκι μέσω twitter, είχε σχεδόν... μπλεξίματα στο σπίτι και προφανώς με την κοπέλα του.

Δείτε το πόστ του:

Halftime show almost got me in trouble

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) February 3, 2020