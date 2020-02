Πιέζουν οι Τίμπεργουλβς για Ράσελ, στην έξοδο Ρόμπινσον, Μπερκς από το Γκόλντεν Στέιτ (pic)

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν της «New York Post» ο Ντ' Άντζελο Ράσελ είναι το «μεγάλο χαρτί» των Ουόριορς για κάποιο καλό trade, με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς να πιέζουν ασφυκτικά δίνοντας ακόμα και τον Άντριου Ουίγκινς.

Από εκεί και πέρα υπάρχει η σκέψη να περιμένουν οι Ουόριορς μέχρι και το draft του 2020, ενώ την ίδια ώρα αναμένεται να γίνουν άμεσα trade και οι Άλεκ Μπερκς, Γκλεν Ρόμπινσον ΙΙΙ.

Many thought the Warriors would wait until draft time to seriously ponder moving D'Angelo Russell, but sources say they are listening to pitches -- with no secret Minnesota wants D-Lo badly. Golden State is widely expected to trade Alec Burks and/or Glenn Robinson III this week

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 3, 2020