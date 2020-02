Αντετοκούνμπο: Ο μοναδικός παίκτης του ΝΒΑ με αυτά τα νούμερα τα τελευταία 38 χρόνια! (pic)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ είχε απέναντι στην ομάδα από την Αριζόνα 30 πόντους, 19 ριμπάουντ και 9 ασίστ σε μόλις 31 λεπτά συμμετοχής.

Μάλιστα έγινε ο πρώτος παίκτης του πρωταθλήματος τα τελευταία 38 χρόνια που κατάφερε να φτάσει σε αυτά τα νούμερα σε λιγότερο από 32 λεπτά παρουσίας στο παρκέ!

Φοβερός Γιάννης!

Giannis did this in 30 minutes today:

30 PTS

19 REB

9 AST

No other player in the last 38 years had those numbers in fewer than 32 minutes. pic.twitter.com/JCW37bjon3

— StatMamba (@statmuse) February 2, 2020