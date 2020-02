Καπέλα: Έτοιμος να μετακομίσει σε ομάδα της Ανατολής (pic)

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι οι Χιούστον Ρόκετς βρίσκονται σε ανοικτή γραμμή με ομάδες της Ανατολής προκειμένου να κάνουν trade τον Ελβετό σέντερ!

Μάλιστα ο έγκυρος δημοσιογράφος εξηγεί ότι οι Ατλάντα Χοκς φέρεται να έχουν τον πρώτο λόγο (μένει να δούμε και τα ανταλλάγματα που θα πάρουν οι Ρόκετς) ενώ υπογραμμίζει ότι το Χιούστον ψάχνει σέντερ, φόργουορντ.

Capela could be a way for the Rockets to get the draft asset(s) the team needs to flip for a wing player, per sources. Rockets talks around the league suggest they'd like to acquire a wing and a center before deadline. https://t.co/DhyeBOl2eV

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 3, 2020