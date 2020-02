Οι Μπακς δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 129-108 των Σανς και να πάνε στο 42-7.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εντυπωσιακός όπως αναμενόταν κόντρα στους ήλιους και το κοντέρ έγραψε 30 πόντους, 19 ριμπάουντ και 9 ασίστ, 1 μπλοκ και 1 κλέψιμο.

Δείτε την παράσταση του Greek Freak απέναντι στην παρέα του Ντέβιν Μπούκερ.

Another near triple-double from Giannis:

30 PTS | 19 REB | 9 AST | 1 BLK | 1 STL pic.twitter.com/7pp4LubfTE

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 2, 2020