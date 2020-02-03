Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

Τα αποτελέσματα
Πίστονς - Νάγκετς 128-123
Ρόκετς - Πέλικανς 117-109
Μπακς-Σανς 129-108
Ράπτορς - Μπουλς 129-102
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2vs
ΠΑΟΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 2vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΑΕΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΝΛΙ 0vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΤΕΝΑΜ 2vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3vs
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2vs
ΛΕΒAΝΤΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 1vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 1
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -vs
ΝAΠΟΛΙ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ -vs
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -
ΓΕΝΙΣΕΙ ΚΡΑΝΣΟΓΙAΡΣΚ -vs
DUNAREA CALARASI -
ΤΑΜΠΟΦ -vs
ΣΛΟΒAΤΣΚΟ -
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ -
ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤAΒΑ -vs
ΣΠAΡΤΑΚ ΣΟΥΜΠΟΤΙΤΣΑ -
ΛΒΙΒ -vs
ΒΟΙΒΟΝΤΙΝΑ -
ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ -vs
ZELJEZNICAR -
VARDAR SKOPJE -vs
ΜΟΥΡΑ -
ΕΡΕΜΠΡΟ -vs
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ -
ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖAΝ -vs
ΟΝΤΕΝΣΕ -
ΓΚΟΡΙΤΣΑ -vs
ΓΙΑΒΟΡ ΜΑΤΙΖ -
ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ -vs
ΝΤΑΝΤAΛΚ -
ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ ΚΡΟΥ -vs
ΣΑΝ ΧΟΣΕ -
O Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μπακς έφτασαν στη νίκη κόντρα στους Σανς ενώ μεγάλες νίκες σημείωσαν Ρόκετς και Πίστονς απέναντι σε Πέλικανς και Νάγκετς αντίστοιχα.
Τα αποτελέσματα
Πίστονς - Νάγκετς 128-123
Ρόκετς - Πέλικανς 117-109
Μπακς-Σανς 129-108
Ράπτορς - Μπουλς 129-102