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Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

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O Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μπακς έφτασαν στη νίκη κόντρα στους Σανς ενώ μεγάλες νίκες σημείωσαν Ρόκετς και Πίστονς απέναντι σε Πέλικανς και Νάγκετς αντίστοιχα. 

Τα αποτελέσματα

Πίστονς - Νάγκετς 128-123
Ρόκετς - Πέλικανς 117-109
Μπακς-Σανς 129-108
Ράπτορς - Μπουλς 129-102

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