«Τα πάντα είναι θέμα καρπού» έγραψε ο άλλοτε παίκτης των Ουίζαρντς, Μάβερικς, Νάγκετς, Μάτζικ. Ρόκετς, Μπόμπκατς, Μπλέιζερς και Χιτ, ο οποίος μέτρησε δύο πρωταθλήματα ΝΒΑ και 1.208 ματς με 13,4 πόντους και 6,1 ριμπάουντ.

Ο Χάουαρντ με γυρισμένη την πλάτη στο καλάθι, σκόραρε με... χαρακτηριστική ευκολία από το κέντρο και φυσικά γνώρισε την αποθέωση από τους παίκτες της ομάδας του!

It’s all in the wrist! #GoBlue pic.twitter.com/bY7NZCEZhH

— Juwan Howard (@JuwanHoward) February 1, 2020