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ΝΒΑ ΤΟΡ 10: Τάπες, καρφώματα, ακραία καλάθια και Τέιτουμ στην κορυφή! (vid)

ΝΒΑ ΤΟΡ 10: Τάπες, καρφώματα, ακραία καλάθια και Τέιτουμ στην κορυφή! (vid)

ΝΒΑ ΤΟΡ 10: Τάπες, καρφώματα, ακραία καλάθια και Τέιτουμ στην κορυφή! (vid)

Δείτε τις δέκα καλύτερες φάσεις από τις αναμετρήσεις του ΝΒΑ!

Απίθανες τάπες, τρομερές πάσες, εντυπωσιακές τάπες και ασύλληπτα καλάθια!

Όλα τα είχε το ΤΟΡ 10 της κορυφαίας λίγκας, με τον Τζέισον Τέιτουμ να... σκαρφαλώνει στην κορυφή με το φοβερό κάρφωμά του!

NBA Top 10 Plays of the Night | February 1, 2020

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