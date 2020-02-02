ΝΒΑ ΤΟΡ 10: Τάπες, καρφώματα, ακραία καλάθια και Τέιτουμ στην κορυφή! (vid)

Απίθανες τάπες, τρομερές πάσες, εντυπωσιακές τάπες και ασύλληπτα καλάθια!
Όλα τα είχε το ΤΟΡ 10 της κορυφαίας λίγκας, με τον Τζέισον Τέιτουμ να... σκαρφαλώνει στην κορυφή με το φοβερό κάρφωμά του!
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
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ΑΡΗΣ 0vs
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ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
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ΑΕΚ -
ΜΠΕΡΝΛΙ -vs
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ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
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ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1vs
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 0
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΛΕΒAΝΤΕ -
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ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 1vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 0
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ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 0
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ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
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ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
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ΕΙΜΠAΡ 0vs
ΜΠΕΤΙΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 2vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ 1
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΣΕΒΙΛΛΗ -vs
ΑΛΑΒΕΣ -
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΛΕΒAΝΤΕ -
LIVE
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1vs
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 0
ΑΤΑΛAΝΤΑ -vs
ΤΖΕΝΟΑ -
ΜΙΛΑΝ -vs
ΒΕΡΟΝΑ -
ΛAΤΣΙΟ -vs
ΣΠΑΛ -
LECCE -vs
ΤΟΡΙΝΟ -
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -vs
INTER -
1. FC KOLN -vs
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -
PADERBORN 07 -vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΠΑΟΚ -vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 85vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 92
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 89vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 113vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 112vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 131
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 123vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 116vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 114vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 90
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 113vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 129
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 124vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 107
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ -vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -
ΝΙΣ -vs
ΛΥΩΝ -
ΜΕΤΣ -vs
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -
GIRONDINS BORDEAUX -vs
ΜΑΡΣΕΙΓ -
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ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 1vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 0
LIVE
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 0
LIVE
ΚΑΛΑΜAΤΑ 1vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0
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ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ 0vs
ΒΕΡΟΙΑ 0
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ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 0vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 0
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ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 0
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ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 1vs
ΣΙΒΑΣΠΟΡ 0
LIVE
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ 0vs
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 1vs
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ 1
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -vs
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ -
LIVE
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 77vs
JOVENTUT BADALONA 76
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REAL BETIS 71vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ 56
ΑΝΔΟΡΑ -vs
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΠΙΛΜΠAΟ -
RED OCTOBER CANTU -vs
UMANA REYER VENEZIA -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -vs
ORIORA PISTOIA -
ALMA TRIESTE -vs
SASSARI -
DE LONGHI TREVISO -vs
FORTITUDO BOLOGNA -
VANOLI BAS. CREMONA -vs
REGGIANA -
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ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 54vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 30
ΤΕΛΙΚΟ
AFYON BELEDIYE 95vs
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ 91
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
BANDIRMA B.I.K. -
OGM ORMANSPOR -vs
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ -
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΚΗΦΙΣΙA -
LIVE
DESNA CHERNIHIV 0vs
ΣΑΡAΓΕΒΟ 0
LIVE
ΦAΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ 0vs
ΛΙΝΚΟΠΙΝΓΚ ΣΙΤΙ 0
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TRAJAL KRUSEVAC 0vs
OFK BEOGRAD 0
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ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΝΟΡΝΤΕΡΣΤΕΝΤ 0vs
DASSENDORF 1
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FK NAPREDAK POPINCI 0vs
FK JED. STARA PAZOVA 2
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ΚΑΛΜAΡ 2vs
ΕΣΤΕΡ 0
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TSG PFEDDERSHEIM 1vs
TUS MARIENBORN 1
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UNTERFOHRING 1vs
TSV ΜΠΟΥΤΣΜΠΑΧ 1
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ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 0vs
BACKA TOPOLA 2
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FK SECERANAC SA ADE 0vs
FK SPARTA ZELEZNIK 0
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LYNGBY 1vs
ΦΑΡΕΝΣΕ 0
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UFC WETTMANNSTATTEN 0vs
FLAVIA SOLVA 2
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FK IMT BEOGRAD 1vs
ZELEZNICAR PANCEVO 0
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FK SASA KAMENICA 1vs
OSOGOVO 0
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BEDEM IVANKOVO 0vs
ZRINSKI JURJEVAC 0
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ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ 0vs
ΧΡAΝΤΕΤΣ ΚΡAΛΟΒΕ 0
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FK HAJDUK DIVOS 0vs
FK LSK LACARAK 0
ΤΕΛΙΚΟ
KHADZHIBEY USATOVO 2vs
ARKADIYA AVAL ODESSA 2
ΤΕΛΙΚΟ
VIIMSI JK 1vs
TABASALU 2
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ΚAΚΙΑ ΠΕΣΧΑΝΟΚΟΣΚΟΓΙΕ 2
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SV HEIMSCHUH 3
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TRINEC B 4
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NOMME KALJU II 2
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FK LESTANE 2
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ΚΡΣΚΟ 0
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MITHLINGER GRALLA 3vs
SVU ILZTAL 4
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POLISSYA 2
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ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ 0vs
NARVA TRANS 0
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ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ -vs
ΖΡΙΝΣΚΙ ΜΟΣΤΑΡ -
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ΤΣΕΡΤAΝΟΒΟ -vs
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KRYLIA SOVETOV -vs
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ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
RAM/SALISBURY 2vs
PURCELL/SAVILLE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΙΕΜ ΝΤΟΜΙΝΙΚ 2vs
ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ ΝΟΒΑΚ 3
Δείτε τις δέκα καλύτερες φάσεις από τις αναμετρήσεις του ΝΒΑ!
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