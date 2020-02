Ανατριχίλα: Οι φίλαθλοι των Κινγκς φώναζαν «Κόμπι, Κόμπι» (pics & vids)

Η ομάδα του Σακραμέντο φιλοξένησε τους Λέικερς και 24'' πριν την ολοκλήρωση της αναμέτρησης επικράτησε ένα ανατριχιαστικό στιγμιότυπο.

Οι φίλαθλοι των «Βασιλιάδων» άρχισαν να φωνάζουν «Κόμπι, Κόμπι», για να τιμήσουν την μνήμη του «Black Mamba».

Δεν έμειναν, όμως, μόνο σε αυτό, καθώς κάποιοι εξ' αυτών επισκέφθηκαν την μορφή του Κόμπι και της κόρης του, Τζίτζι, που είχαν δημιουργηθεί σε τοίχο του «Golden 1 Center».

Εκεί, μπορούσαν να γράψουν μια ανάμνηση που είχαν με τον πάλαι ποτέ σταρ των Λέικερς ή οτιδήποτε έβγαινε από την καρδιά τους.

Kings' crowd chanting "KOBE!" on the Lakers' final possession shows pure class and genuine respect. pic.twitter.com/UNnjy17HFm — ClutchPoints NBA (@ClutchPointsNBA) February 2, 2020

Before tonight’s game, join us in honoring Kobe + Gigi Stop by the tribute wall in the plaza and tag us in your fond memories of Kobe. pic.twitter.com/xNVOsB1ToI — Golden 1 Center (@Golden1Center) February 2, 2020

Tonight ⁦@Golden1Center⁩ ⁦@SacramentoKings⁩ fans and ⁦@Lakers⁩ fans come together as one to pay tribute to a legend pic.twitter.com/RpVYFMyFJL — John Rinehart (@JohnRKings) February 2, 2020

Mamba out, but not forgotten. pic.twitter.com/2XKRhG29cN — Sacramento Kings (@SacramentoKings) February 2, 2020