Ο 28χρονος φόργουορντ των Κλίπερς πέρασε δύο χρόνια στο San Diego State και τώρα πια ανήκει στην... αιωνιότητά του.

Το Κολέγιο της Καλιφόρνια απέσυρε το Νο15, τιμώντας έτσι τον Λέοναρντ, μπροστά σε 12.414 φιλάθλους, που πήγαν στο «Viejas Arena».

Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ συγκινητική, με τον πρώην προπονητή του Σαν Ντιέγκο, Στιβ Φίσερ, να αγκαλιάζει τον Λέοναρντ και να του λέει να κοιτάξει το γεμάτο γήπεδο, αναφέροντας «Αυτή είναι η κληρονομιά σου, φίλε μου».

Αυτός είναι ο πρώτος αριθμός παίκτη που αποσύρει το Σαν Ντιέγκο, και ο Καουάι Λέοναρντ πήρε το μικρόφωνο και δήλωσε: «Είναι ένα όνειρο, που έγινε πραγματικότητα. Όταν ήρθα εδώ, ήθελα να φτιάξω το όνομά μου και να βάλω το San Diego State στο χάρτη. Θέλω να ευχαριστήσω το προπονητικό επιτελείο, τον κόουτς Φίσερ που με επέλεξε και ήθελε να έρθω στο σχολείο».

Ο Λέοναρντ πήγε στην εκδήλωση αμέσως μετά το παιχνίδι με τους Τίμπεργουλβς και συνοδεύτηκε από την οικογένειά του, τους φίλους του, αλλά και μέλη των Κλίπερς.

Kawhi got his jersey retired at SDSU tonight "I wanted to make a name for myself. I wanted to put San Diego State on the map." (via @CBSSportsNet)pic.twitter.com/xx9oOiTw9N — Bleacher Report (@BleacherReport) February 2, 2020

What it do pic.twitter.com/EQnlARNeCN — LA Clippers (@LAClippers) February 2, 2020

The team joined @kawhileonard as @Aztec_MBB sent its first jersey to the rafters. pic.twitter.com/vXuRHb7l2V — LA Clippers (@LAClippers) February 2, 2020